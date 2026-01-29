BRUCE SPRINGSTEEN veröffentlicht Anti-ICE-Song
29.01.2026 | 10:41
Der als "der Boss" bekannte Musiker ist weithin dafür bekannt, sich offen gegen die Trump-Administration zu wenden. Nach den Ereignissen in Minneapolis hat BRUCE SPRINGSTEEN jetzt das Stück 'Streets Of Minneapolis' mit klarer Botschaft veröffentlicht.
- Quelle:
- Süddeutsche Zeitung/ Die Zeit
- Redakteur:
- Mathias Freiesleben
- Tags:
- bruce springsteen protestsong minneapolis der boss rock januar 2026 powermetalde
Eike
29.01.2026 | 11:41
Nicht nur in der antifaschistischen Haltung ist das stabil sowie textlich auch richtig, richtig gut gelungen; die musikalische Ausrichtung dürfte den Song ebenfalls zu einem Protestklassiker werden lassen.
Eigentlich gehört der Song zudem, nicht nur als (hoffentlich bald nur noch geschichtliche) Zeitdokument, auch auf ein Album. Denn besonders gesanglich finde ich ihn auch künstlerisch ausdrucksstark in seiner Darbietung.
Ein wirklich starkes Stück!
Danke.