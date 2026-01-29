BRUCE SPRINGSTEEN veröffentlicht Anti-ICE-Song

Der als "der Boss" bekannte Musiker ist weithin dafür bekannt, sich offen gegen die Trump-Administration zu wenden. Nach den Ereignissen in Minneapolis hat BRUCE SPRINGSTEEN jetzt das Stück 'Streets Of Minneapolis' mit klarer Botschaft veröffentlicht.

Quelle: Süddeutsche Zeitung/ Die Zeit Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: bruce springsteen protestsong minneapolis der boss rock januar 2026 powermetalde