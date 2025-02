KILLSWITCH ENGAGE mit neuem Video

Am 19.02.2025 kam das neue Album "This Consequence", via Victor heraus und die US-Metalcorer legen mit einer Singleauskopplung inklusive Video nach. Mit dem Track 'Collusion' präsentieren die Urgesteine des Genres, nach 'I Believe' das zweite regiebetreute Video der neuen Scheibe.

Wir empfehlen in dem Rahmen auch nochmal unser Interview mit Jesse Leach.

"This Consequence"

1 Abandon Us

2 Discordant Nation

3 Aftermath

4 Forever Aligned

5 I Believe

6 Where It Dies

7 Collusion

8 The Fall of Us

9 Broken Glass

10 Requiem

Killswitch Engage - Collusion

https://www.youtube.com/watch?v=PoApILhc7Yc

Quelle: KILLSWITCH ENGAGE Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: killswitch engage collusion