GRAVECLOUD mit Debütalbum

Aus Frankfurt kommt neuer Melodic Death Metal, mit dem Debütalbum "A Tear in the Veil" von GRAVECLOUD. Das Duo aus Justus Barth und Fabian Reinecke hat sich 2021 gegründet und seitdem die EP "Equinox", sowie einige Singles veröffentlicht. Jetzt ist es an der Zeit, den ersten Langspieler auf den Markt zu bringen und zu zeigen ob das Konzept auch einer LP funktioniert.

"A Tear in the Veil"

1 Blood Horizon

2 Smoke and Iron

3 Ashen Rain (The Tower I)

4 Evolving Chaos (The Tower II)

5 Into the Eventide (The Tower III)

6 The Covert King

7 A Vision Nocturnal

8 Night Sky Apostle

9 Strings We Fail to See

10 Divine Dogma

11 A Tear in the Veil

Gravecloud - Into The Eventide (The Tower III) | Official Visualizer

https://www.youtube.com/watch?v=JO5RdUmk2Mo