KAMELOT: Albumneuigkeiten

Nicht nur steht mit 'One More Flag In The Ground' ein neuer KAMELOT-Song in den Startlöchern, nein. Mit "The Awakening" können wir euch auch den Titel der neuen Scheibe der Melodic-Metaller präsentieren.

Dazu auch das passende Artwork sowie die Songliste:

1. Overture (Intro)

2. The Great Divide

3. Eventide

4. One More Flag In The Ground

5. Opus Of The Night (Ghost Requiem)

6. Midsummer's Eve

7. Bloodmoon

8. NightSky

9. The Looking Glass

10. New Babylon

11. Willow

12. My Pantheon (Forevermore)

13. Ephemera (Outro)