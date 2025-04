KADAVAR regeneriert

Nachdem KADAVAR ihr neues Album "I Just Want To Be A Sound" für den 16. Mai 2025 via Clouds Hill angekündigt und mit der ersten, selbstbetitelten Single und 'Hysteria' bereits zwei Tracks vorab veröffentlicht haben, erscheint heute ein weiterer Vorgeschmack aus dem von Max Rieger (DIE NERVEN) produzierten Album.

'Regeneration' ist ein starker Indikator für den sich entwickelnden Sound von Kadavar auf ihrem kommenden Album. Die Band hat einen bedeutenden Wandel durchgemacht und eine neue, mutige Klangrichtung eingeschlagen. In den letzten 15 Jahren haben sich KADAVAR von retro-psychedelischen Stoner-Rockern zu grenzüberschreitenden Klangforschern gewandelt und dabei immer wieder Erwartungen übertroffen. Mit ihrem neuesten Werk, das sich durch eine reduzierte, rohe Intensität auszeichnet, lassen sie die Vergangenheit hinter sich und machen sich auf den Weg ins Unbekannte. Mit ihrer unverkennbaren Mischung aus Chaos und Schönheit überschreitet der neue Sound das Genre und spricht den Kern der menschlichen Erfahrung direkt an.

Regeneration

https://www.youtube.com/watch?v=so_-9zYYB5I