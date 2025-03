KADAVAR in Hysterie versetzt

Nachdem KADAVAR ihr neues Album "I Just Want To Be A Sound" für den 16. Mai 2025 via Clouds Hill angekündigt und die erste, selbstbetitelte, Single veröffentlicht haben, erscheint heute ein weiterer Vorgeschmack aus dem von Max Rieger (DIE NERVEN) produzierten Album.

Die neue Single 'Hysteria' versetzt mit pulsierenden, dunklen und düsteren Rhythmus in einen nahezu hypnotischen Zustand. Die Lyrics erforschen Themen wie geistige und körperliche Verwirrung und schildern ein Gefühl der Verwirrung, Überreizung und Selbstzerstörung. Der wiederholte Refrain von "Hysteria" trägt zu der überwältigenden, hektischen Atmpshäre bei und spitzt den Song druckvoll zu.

Hysteria

https://www.youtube.com/watch?v=cOGTfg-2N-w