Jim Matheos und Ray Alder (FATES WARNING) mit neuem Projekt

Jim Matheos und Ray Alder (FATES WARNING) haben sich erneut zusammengetan und veröffentlichen am 23. Februar unter dem Namen NORTH SEA ECHOES das Debütalbum "Really Good Terrible Things", welches via Metal Blade Records erscheinen und sich laut Matheos stilistisch von FATES WARNING unterscheiden wird.

Quelle: Band / Facebook Redakteur: Stephan Lenze