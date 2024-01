Jeff Loomis ist nicht länger bei ARCH ENEMY

Wie die Band bekannt gegeben hat, gehen Gitarrist Jeff Loomis, der früher auch bei SANCTUARY und NEVERMORE spielte, und seine Band ARCH ENEMY, für die er neun Jahre in die Saiten gegriffen hat, von nun an getrennte Wege. Als neuer Gitarrist wurde Joey Concepcion engagiert, der auch bei ARMAGEDDON, der Death-Metal-Band von Christopher Amott, Michael Amotts Bruder, spielt. Die Trennung verläuft in Freundschaft, allem Anschein nach ging der Split von Loomis aus.

Quelle: Arch Enemy Instagram Redakteur: Frank Jaeger Tags: arch enemy jeff loomis armageddon