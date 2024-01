WGT 2024: PRIMORDIAL, TIAMAT und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2024 in Leipzig sind die ersten Bands bestätigt worden.



Diese sind:

CHRISTIAN DEATH (USA)

KLUTAE (S)

BLITZKID (USA)

TIAMAT (S) – Clouds & Wildhoney-Set

ASHBURY HEIGHTS (S)

THE BELLWETHER SYNDICATE (USA)

AGENT SIDE GRINDER (S)

IN STRICT CONFIDENCE (D)

XENO & OAKLANDER (USA)

DIE KAMMER (A/D)

MEGAHERZ (D)

FIXMER & MCCARTHY (F/GB)

TANZWUT (D)

PRIMORDIAL (IRL)

REAPER (D) - exklusive Band-Reunionshow

SEXTILE (USA)

Das 31. Wave-Gotik-Treffen 2024 findet vom 17. bis 20. Mai 2024 in Leipzig statt.

Quelle: https://www.wave-gotik-treffen.de