J.B.O. lässt es ploppen

J.B.O. schenkt ihren Fans heute mit 'Ka-Fump!' den ersten Schluck ihres kommendes Albums "Haus Of The Rising Fun" ein, das ab dem 09. Januar 2026 über ihren neuen Labelpartner PERCEPTION erhältlich sein wird. Angelehnt an SHANIA TWAINS weltbekannten Hit 'Ka-Ching!', hat J.B.O. dem Stück ein rosarotes Gewand verpasst, wie es nur das fränkische Quartett vermag.



Die Band frohlockt:

" 'Ka-Fump!' Das Geräusch des Bieröffnens würde man auf Neudeutsch als "satisfying" [dt. "befriedigend"] bezeichnen. Wir haben darüber reflektiert, warum das so ist, welche Emotionen damit einhergehen und daraus diesen Text gestrickt. Oder auf gut Fränkisch: "Hopp, mir gehn Baddie machng!"



Das dazugehörige Musikvideo geleitet das Publikum ins fränkische Dickicht, wo sich die Truppe um Vito, Hannes, Ralph und Wolfram auf einer scheinbar endlosen Suche nach dem wohlverdienten Feierabendbier befindet. Am Ende der abenteuerlichen Reise, die von 360 Grad Design verfilmt wurde, wird ihnen der "Heil'ge Hopfengral" letztendlich doch noch von einem besonderen Gast entgegengestreckt. Von wem? Seht selbst!



Weitere Infos rund um J.B.O.s "Rosalichtmilieu"-Werk können schon bald bekanntgegeben werden. Bis dahin: Prost!



Ka-Fump!







https://www.youtube.com/watch?v=RiGvklyYB1E

