ANZV mit neuem Album

Die portugiesischen Death/Black-Metaller ANZV werden am 30.05.2025 ihr zweites Studioalbum "Kur" veröffentlichen. Nach "Gallas" (2022) kommt der neue Langspieler via Edged Circle Productions auf den Markt und zeigt sich bereits bei YouTube mit dem Track 'Edimmu'.







"Kur" Trackliste:





01-Ekur

02-Imdugud

03-Alû

04-Sahar

05-Shamash

06-Edimmu

07-Etemenanki

08-Namtaru

09-Lamashtu

10-Anzû







Edimmu (Official Music Video)





https://www.youtube.com/watch?v=83Nn9h8yP9c