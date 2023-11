JUDICATOR covert BLIND GUARDIAN

Am 8. Dezember soll die neue EP "I Am The Void" der Power-Metal-Gruppe JUDICATOR aus den USA erscheinen. Darauf befindet sich ein Cover von BLIND GUARDIANs 'The Curse Of Feanor'.





