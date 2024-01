JUDAS PRIEST mit einer

JUDAS PRIEST überrascht die Fans heute mit dem offiziellen Video zum Song 'Panic Attack', der erfolgreichen ersten Single aus dem kommenden Album "Invincible Shield", das am 8. März 2024 über Columbia Records erscheinen wird.



Hier die Trackliste von "Invincible Shield":



01. Panic Attack

02. The Serpent And The King

03. Invincible Shield

04. Devil In Disguise

05. Gates Of Hell

06. Crown Of Horns

07. As God Is My Witness

08. Trial By Fire

09. Escape From Reality

10. Sons Of Thunder

11. Giants In The Sky



JUDAS PRIEST wird 2024 zudem auf Welttournee gehen. Die Tour beginnt am 11. März in Glasgow und führt die Band für acht Termine nach Deutschland:



24.03.2024 Frankfurt - Festhalle

25.03.2024 München - Olympiahalle

27.03.2024 Dortmund - Westfalenhalle

01.07.2024 Hamburg - Barclays Arena

02.07.2024 Berlin - Max-Schmeling-Halle

04.07.2024 Nürnberg - ARENA NÜRNBERGER Versicherung

08.07.2024 Mannheim - SAP Arena

10.07.2024 Dresden - Messehalle

Panic Attack





https://www.youtube.com/watch?v=zLPaGqGzdY0