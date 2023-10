JOB FOR A COWBOY: Neues Album

Mit "Moon Healer" erscheint am 23. Februar über Metal Blade Records eine neue Scheibe aus dem Hause JOB FOR A COWBOY.

Hierbei handelt es sich um das erste Album seit 2014.

Natürlich haben wir auch eine Trackliste für euch:

1. Beyond The Chemical Doorway

2. Etched In Oblivion

3. Grinding Wheels Of Ophanim

4. The Sun Gave Me Ashes So I Sought Out the Moon

5. Into The Crystalline Crypts

6. A Sorrow-Filled Moon

7. The Agony Sweeping Storm

8. The Forever Rot