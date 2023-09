Infos zum Debütalbum von CHAMELION

Im Dezember 2023 erscheint via Rockshots Records "Legends & Lores" das Debütalbum von CHAMELION. Zu diesem Album kommentiert die Band: "Das 10-Song-Konzeptalbum ist purer Fantasy Metal. Das Album ist dazu gedacht, von Anfang bis Ende gehört zu werden, da alle Tracks lyrisch zu einer chronologisch fortschreitenden Geschichte verwoben sind. Es gibt Helden, Elfen, magische Quests und andere Fantasy-Elemente, die den Hörer begeistern werden! Es sind 55 Minuten abenteuerlicher Heavy Metal."



Das möchte CHAMELION mit der ersten Auskopplung 'The Shadowleader' unter Beweis stellen.



Zur Band gehören Tomi Viiltola (Vocals), Marco Sneck (Keyboards), Jari Satta (Guitars), Jukka Jokikokko (Bass) und Janne Kusmin (Drums).



Hier die Trackliste von "Legends & Lores":



I. THE CONQUEST

II. HERO'S TALE

III. THE SHADOWLEADER

IV. FAITH AND STEEL

V. THE QUEST

VI. THE DEMONIC CREATURES OF THE NIGHT

VII. THE HAMMER OF THE GODS' MIGHT

VIII. THE KEEPER OF THE HEART

IX. THE VALLEY OF THE KINGS

X. GLORIOUS DAWN



The Shadowleader







https://www.youtube.com/watch?v=y8M3o1j3amw



Quelle: Rockshots Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: chamelion legends lores the shadowleader