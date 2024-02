In Flammen Open Air 2024: Das Lineup wird rund

Es tut sich was in Torgau. Die Macher vom IN FLAMMEN Open Air haben weitere Bands bestätigt. Schaut einfach mal auf das Plakat. Weitere 16 Bands werden noch rechtzeitig bekanntgegeben.

Das Festival findet vom 11.07. bis 13.07.2024 im Torgauer Entenfang statt. Die Tickets gibt es über die Festivalhomepage.