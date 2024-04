ISLE OF THE CROSS: Erste Hörprobe

Für den Juli dieses Jahres ist die Metal-Oper "Faustus The Musical" der Prog-Band ISLE OF THE CROSS aus den USA angekündigt. Ein Audioclip zur ersten digitalen Singleauskopplung 'Ghost At The Feast' ist frisch online.





