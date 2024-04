ARROGANZ mit neuem Stück wie auch Album

'The Origin Of Fire' nennt sich das heute veröffentlichte Stück der deutschen Death Doom Punker von ARROGANZ. Das Album " Quintessenz" wird darüber hinaus am 24.05.2024 über Supreme Chaos Records herausgebracht.

Live gibt es das Trio 2024 hier:

30.04.24 Chemiefabrik - Dresden mit DISBELIEF 03.05 + 04.05. 24| LUSATIAN GRIMFEST - Muggefug - Cottbus 2 nights * 2 special ARROGANZ sets * 1 special QUINTESSENZ Release Set with DEATHRITE, CHAVER, GOATH, BITCHHAMMER & BROTCRUSTE Get your tickets at: tickets.muggefug.de |

Triple Death Threat Tour | MASTER + ARROGANZ + ZEIT

07.06.24 Spinnerei Chemnitz

08.06.24 Pampahaus Gützkow

09.06.24 Don't Panic Essen

10.06.24 De Engelenbak NL-Doetinchem

11.06.24 Musicon NL-The Hague

12.06.24 Muziekcafé Elpee BE-Deinze

13.06. 24 s.v. Jugendhaus Ost Wolfsburg

14.06.24 Ballonfabrik Augsburg

15.06.24 Cat Ulm

16.06.24 Kunstverein Nürnberg