IRON MONKEY mit neuem Album auf Relapse Records

Wer sich dem swampigsten Sludge sehr verbunden fühlt, dürfte an den Briten von IRON MONKEY nicht vorbeikommen.

Nachdem die Band in den späten Neunzigern zwei Alben veröffentlichte, danach aber nach dem Tod des Sängers aufhörte zu existieren, trat sie überraschend ab 2017 wieder unregelmäßig regelmäßiger in Erscheinung. Nach einem Album mit einigen stilistischen Zugeständnissen an andere Genres kehrt das kehlige Kommandeo nun zu seinen Wurzeln zurück.

Die Krachexperten von Relapse Records haben sich der Truppe angenommen und gerade das aktuelle Album "Spleen & Goad" veröffentlicht. Es ist hier zum Konsum bereitgestellt.

Das erste bebilderte Stück nennt sich 'Misanthropizer".

