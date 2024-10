Nachdem am vergangenen Freitag mit "Kinship" das neue IOTUNN-Album via Metal Blade Records erschien und bei uns sogar mehr als ordentlich im Soundcheck abschneiden konnte, gibt es nun in Form von 'Earth To Sky' einen weiteren Beitrag hieraus.

