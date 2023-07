IN EXTREMO holt die Toten zurück

Die Mittelalter-Rock-Band IN EXTREMO meldet sich nach langer Abwesenheit mit dem Song 'Weckt die Toten' zurück. Morgen (30.06.23) ab 17.40 Uhr findet ein Livestream mit der Band statt, um 18.00 Uhr geht es dann direkt zur Video-Premiere.

Das Lied ist eine Hommage an das gleichnamige Debütalbum, welches dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert.

Die Band dazu: "Ohne dieses wichtige Album gäbe es die neue Single nicht [...]. Irgendwann fiel uns auf, dass 'Weckt die Toten' gar keinen Titelsong hat. Also haben wir nun einen aufgenommen. Ich denke, das Stück ist eine schöne Hommage an diese Band und unseren Werdegang. Wir haben eine Vergangenheit, auf die wir wirklich stolz sein können. Nach 25 Jahren dürfen wir uns so einen Song schon mal erlauben. Wir hatten schon immer großen Spaß daran, neue Dinge auszuprobieren und uns immer weiterzuentwickeln. Mit 'Weckt die Toten' machen wir den nächsten Schritt."