DIE APOKALYPTISCHEN REITER: Statement zur Trennung

Vor zwei Tagen verkündete die Band DIE APOKALYPTISCHEN REITER die überraschende Trennung von Ady (Gitarre) und Sir G. (Drums). Nach Aussage der verbliebenen Mitgliedern sah es wegen Corona und der eigenen Pause auch allgemein für die Zukunft der Band düster aus. Statt der Auflösung kommt nun ein neuer Richtungswechsel mit neuen Weggefährten. Die Nachricht erschütterte die Fans doch so sehr, dass die Band ein weiteres Statement nun veröffentlichte und die ehemaligen Musiker nochmals angemessen würdigt.

Hier ein Auszug des Statements:

"Liebe Reiter-Fans in nah und fern,

das war gestern ein sehr emotionaler Tag für uns, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Euren Zuspruch, eure emotionalen Worte, eure Enttäuschungen - all das können wir ebenso fühlen und nachvollziehen. [...] In Zeiten des Umbruchs, ist es normal, nach vorn, aber auch zurück zu blicken. Wir tun dies mit Stolz und ohne Groll - es war immer ein Geschenk, in einer Band zu spielen [...] - wir gingen buchstäblich durch dick und dünn.

[...] Nach der Bandpause 2015 und dem Corona-Break 2020 ist das nun schon der dritte Neustart für die Reiter. Wäre unter der Asche keine Glut mehr, hätten wir vielleicht keine Kraft mehr gehabt, mit einem neuen Line-Up nochmal durchzustarten. Das dies ein Risiko ist, wissen wir. Das nicht alle von euch diesen Weg mitgehen werden, können wir verstehen. Aber die Reiter haben noch eine Menge zu sagen und gerade in Zeiten wie diesen, wo jeder spürt, wie die Welt um einen herum immer bedrohlicher wird, werden wir ein Fels in der Brandung sein - der Liebe, Hoffnung und Kraft geben wird. [...] "