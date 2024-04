INNFIELD FESTIVAL: Ticket-Bundle Aktion im April

Ihr habt es sicherlich schon mitbekommen: Wir präsentieren das INNFIELD FESTIVAL!

Mit dabei sind Hochkaräter wie PARKWAY DRIVE, KREATOR, EPICA, DANKO JONES, LIONHEART, DYING FETUS und EMIL BULLS und findet am 28. und 29. Juni in Radfeld bei Tirol statt.

Ostern ist zwar vorbei, aber das INNFIELD FESTIVAL verlängert eine Ticket Bundle-Aktion! Alle, die im April bis 27.04.2024 einen Festivalpass bestellen, erhalten ein gratis T-Shirt und Welcome Shot an der Cocktailbar der Coffeebar Innsbruck auf dem Festival dazu! Die Aktion gilt nur für Festivalpässe, nicht Tagestickets.

Was man dafür tun muss:

- Sendet die Kauf-Bestätigungsmail an info@innfieldfestival.com

- Betreff: Oster-Aktion

- Schreibt in die Mail ob T-Shirt A oder B gewünscht ist und in welcher Größe

Das INNFIELD FESTIVAL findet 2024 zum ersten Mal statt! Das wohl größte Metal und Rock Festival im Westen von Österreich beeindruckt mit atemberaubender Kulisse inmitten der Berge und Flüsse von Tirol. Natürlich gibt es aber nicht nur Live Musik. Das INNFIELD bietet ein Camping Areal auf 40.000qm, Food Trucks und Partyzelte, sowie zahlreiche Bars am ganzen In(n)field. Einem unvergesslichen Festivalerlebnis steht somit nichts mehr im Weg!