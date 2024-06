INNER STRENGTH veröffentlicht zweites Album nach über 30 Jahren

Die amerikanische Progressive Metal-Band INNER STRENGTH veröffentlicht über Divebomb Records am 19.7. ihr zweites Studioalbum "Daydreaming In Moonlight". Alte Hasen und Kenner der Szene dürften die Band noch aus den 90er Jahren kennen. Seinerzeit sorgten einige grandiose Demotapes der Band für großen Wirbel im Underground, bevor 1993 mit "Shallow Reflections" auch ein Album folgen sollte. Es sollte damals allerdings leider Debüt- und letztes Album zugleich bleiben.

