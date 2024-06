MICHAEL SCHENKER's Reise in die Vergangenheit

Die Gitarrenlegende MICHAEL SCHENKER veröffentlicht am 20. September via earMUSIC das Album "My Years With UFO". Wie der Titel bereits vermuten lässt, nimmt er sich hier elf Songs aus seiner Zeit bei der britischen Hardrock-Band vor und verpasst diesen einen neuen Anstrich. Bei der Neuinterpretation der Stücke unterstützen ihn dabei prominente Mitstreiter wie Axl Rose, Slash, Kai Hansen, Roger Glover, Joey Tempest, Saxons Biff Byford, Jeff Scott Soto, Dee Snider, Joel Hoekstra, Joe Lynn Turner, Carmine Appice, Brian Tichy, Erik Grönwall und viele mehr.

Eine erste Kostprobe könnt ihr hier in Form des Songs 'Mother Mary' hören. Ursprünglich erschienen auf dem '75er-Album "Force It", wirken hier Slash von Guns N' Roses und Erik Grönwall, ehemaliger Sänger von H.E.A.T. und Skid Row, mit.

Mother Mary