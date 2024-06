DAMPF: Ohne Engel

Mit 'Masquerade' melden sich die Power-Metaller von DAMPF mit Voll...Dampf zurück. Das Wortspiel musste sein.

Ein dazugehöriges Album jedoch auch! Das erscheint in Form von "No Angels Alive" am 23. August über Silver Lining Music.

Folge Songs hat die Platte zu bieten:

01. No Angels Alive

02. Masquerade

03. Ghost

04. Might As Well Have Died

05. Heart Of Darkness

06. War With The World

07. Hellfire

08. Away

09. Mists Of Avalon (Don’t Wake Me Up)

10. Dark Side Of My Moon