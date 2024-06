SAVATAGE mit Japan-Wiederveröffentlichung

Seit drei Jahren zollt earMUSIC den Heavy-Metal-Legenden von SAVATAGE mit einer sorgfältig kuratierten Vinyl-Reissue-Reihe aller Studioalben Tribut: Von "Sirens" (1983) bis "Poets And Madmen" (2001) kehrten alle Alben nach und nach auf feinstem Vinyl in die Läden zurück, nachdem sie lange Zeit von Fans und Sammlern gesucht wurden.



In Gedenken an Criss Oliva und zu Ehren seines Vermächtnisses und seines unverwechselbaren künstlerischen Schaffens feierten SAVATAGE und earMUSIC am 27. Oktober 2023 die Veröffentlichung von "Ghost In The Ruins" erstmals auf Vinyl.



Jetzt, mit der erstmaligen Vinylausgabe von "Japan Live '94" am 9. August 2024, endet die aufregende LP-Reissue-Reise.

Das Album erscheint auf schwarzem 180g Vinyl im hochwertigen Gatefold samt brandneuen Liner-Notes von Clay Marshall und seltenen Memorabilien. Weitere Informationen und Vorbestellung hier.