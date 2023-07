INFERNALIZER meldet sich zurück

Nach dem Debütalbum "The Ugly Truth" (2021) präsentiert uns INFERNALIZER jetzt die neue Full-Length-Scheibe "After Dark", die im Oktober 2023 via Rockshots Records erscheint.



Mit der Frage 'What Did You Expect?' gibt es auch eine erste Auskopplung aus der neuen Scheibe. Die Tarckliste haben wir auch für euch:



"After Dark" Trackliste:



01. Season Of The Witch

02. The Dark Passenger

03. What Did You Expect?

04. Moon Of Blood

05. After Dark

06. What We Do In The Shadows

07. Death Wish

08. This Is My Yard

09. Falling In Slow Motion

10. Sky Burial



What Did You Expect?







https://www.youtube.com/watch?v=hbADbsfAtQ8

Quelle: Rockshots Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: infernalizer aftere dark what did you expect