CADAVER: tödliches Metall

Seit heute gibt es das neue CADAVER-Album "The Age Of The Offended". Passend zum Release gibt es eine weitere Auskopplung: 'Deadly Metal'.



https://www.youtube.com/watch?v=AQppppFA3LQ

