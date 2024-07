IMMUNITY mit neuer Platte

Die Metalcore-Newcomer von IMMUNITY werden am 01. November ihr neues Album veröffentlichen.

Bevor "Dark Side Of The Earth", der "Breathe"-Nachfolger, allerdings erscheint, präsentieren uns die Nürnberger mit 'Cold Case' einen ersten Vorgeschmack.

Anbei die Trackliste:

01. Cold Case

02. Paic Room

03. We Are All Mad Here

04. Unhinged

05. Ghosts

06. A Tale

07. Of War And Peace

08. Vultures

09. The Fire Inside

10. Addicted To The Pain