IN EXTREMO Konzerte verschoben

Die IN EXTREMO Burgentour Shows am 19.07. in Görlitz und 20.07. in Magdeburg müssen wegen Krankheit verschoben werden. Die neuen Termine sind am 13.09. in Görlitz und am 14.09. in Magdeburg.

Die Band schreibt dazu an ihre Fans:

"Wir haben leider traurige Neuigkeiten, denn die Konzerte am kommenden Wochenende am 19.07. in Görlitz und am 20.07. in Magdeburg werden leider nicht stattfinden können. Unser Micha ist krank und so angeschlagen, dass es uns leider nicht möglich ist, am Wochenende Vollgas zu geben. Gesundheit geht vor! ABER: Unser Team war heute schon fleißig und hat Ersatztermine klar gemacht. Wir werden die Konzerte nachholen und zwar am 13.09.24 in Görlitz und am 14.09.24 Magdeburg. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit."

Foto: Robert Eikelpoth