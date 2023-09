IGNEA: Video zu 'Ferne Horizonte'

Die ukrainische Melodic Metal-Band IGNEA hat am 28. April 2023 via Napalm Records ihr Album "Dreams Of Lands Unseen" veröffentlicht. Heute gibt es mit 'Далекі Обрії' (Ferne Horizonte) ein Live-Video, das beim "Faine Misto festival 2023, Lviv, Ukraine" aufgenommen wurde..



Далекі Обрії (Live experience video @ Faine Misto 2023, Ukraine)







https://www.youtube.com/watch?v=cLUNv7Vhq8Q

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: ignea live video