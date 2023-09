RYUJIN kündigt Album an

Die Japanische "Samurai Metal" Band RYUJIN kündigt ihr selbstbetiteltes Album an, das am 12. Januar 2024 über Napalm Records erscheint. Mir 'Raijin & Fujin, feat. Matthew K. Heafy' ist heute eine erste Single samt Musik-Video erschienen.



RYUJIN Trackliste:



01. Hajimari

02. Gekokujo

03. Dragon, Fly Free

04. Raijin & Fujin

05. The Rainbow Song

06. Kunnecup

07. Scream Of The Dragon

08. Gekirin

09. Saigo No Hoshi

10. Ryujin

11. Guren No Yumiya

12. Saigo No Hoshi, feat. Matthew K. Heafy (Single Edit)



Raijin & Fujin, feat. Matthew K. Heafy







