Hellsinki Metal Festival 2021: Neue Bands bestätigt

Vom 09.08. bis 10.08.2024 findet das Hellsinki Metal Festival in der Ice Hall zu Helsinki statt. Die Veranstaltung feierte dieses Jahr seine Premiere und soll mit einem schlagkräftigen Programm im kommenden Jahr wiederholt werden.



Aktuell sieht dieses so aus:

Avantasia

Blackbraid

Cadaver

Deathchain

Deicide

Doro

Hammerfall

Havukruunu

Heaven Shall Burn

Helsott

Hideous Divinity

Humanity’s Last Breath

Insomnium

Kreator

Massacre

Mayhem

Obscura

Satyricon

Suotana

Swallow The Sun

Terrorizer

The Amity Affliction

Triumph of Death performing Hellhammer

Trelldom

Tyrantti



Die Tickets dafür kosten ab 175 Euro und können auf der Festival-Homepage erworben werden.



