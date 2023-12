AMPHI FESTIVAL 2024: DIARY OF DREAMS, GOETHES ERBEN und weitere Bands bestätigt

Für Das Amphi Festival 2024 im Kölner Tanzbrunnen sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:

EISBRECHER (Headliner)

DIARY OF DREAMS

GOETHES ERBEN

HEPPNER’S TANZZWANG (erstmals als Festivalshow)

FADERHEAD (exklusives Festival 2024)

THE OTHER

ES23



Aktuell stehen noch drei Bands aus, dann ist das Programm komplett. Diese sollen Anfang des kommenden Jahres bekanntgegeben werden.



Das Festival findet vom 27.07. bis 28.07.2024 statt.



Die Karten dafür gibt es im Festival-Shop.

