Heather Nova kommt livehaftig

Die Musikerin aus der Karibik wird in Kürze ein neues Album mit dem Titel "Breath And Air" am Start haben, das dann auch sofort live vorgestellt werden wird. Bereits Anfang März wird es in Deutschland losgehen:

06.03.2025 - Osnabrück, Botschaft



07.03.2025 - Hamburg, Laeiszhalle



08.03.2025 - Malmo, Slagthuset's Theatre



09.03.2025 - Stockholm, Sodra Teatern



10.03.2025 - Oslo, Kulturkirken



11.03.2025 - Copenhagen, Bremen



13.03.2025 - Neuruppin, Kulturkirche



14.03.2025 - Berlin, Passionskirche



15.03.2025 - München, Technikum



16.03.2025 - Kufstein, Kulturquartier



17.03.2025 - Wien, SIMM City



18.03.2025 -

Uster, (Zürich) Stadthofsaal



19.03.2025 - Bern, Bierhubeli



20.03.2025 - Ludwigsburg, Scala



21.03.2025 - Erlangen, Redoutensaal



22.03.2025 - Worpswede, Music Hall



24.03.2025 - Köln, Gloria



25.03.2025 - Essen, Alte Kirche



27.03.2025 - Amsterdam, De Duif



28.03.2025 - Nijmegen



29.03.2025 - Zottegem, CC Zottegem



30.03.2025 - Rotterdam, De Doelen Jurriaanse Zaal



01.04.2025 - Ostend, Grote Post



02.04.2025 - Bruges, CC Bruge



03.04.2025 - Leuven, Het Depot



05.04.2025 - Deinze, CC Deinz



06.04.2025 - Antwerp, De Roma



08.04.2025 - Bristol, Lantern



09.04.2025 - London, Omeara



10.04.2025 - Manchester, St Michael's



06.06.2025 - Nijmegen, Openluchttheater de Goffert



07.06.2025 - Groningen, De Oosterpoort - Nieuwe Kerk



08.06.2025 Peer Blue Peers Festival





Hier ist als Vorgeschmack die aktuelle erste Single aus dem am 21.2.2025 erscheinenden Album, hier ist 'Butterflies And Moths':

