HYPERION: Vorbote des neuen Albums
03.12.2025 | 22:45
Das neue Album "Cybergenesis" der Heavy-Metal-Formation HYPERION aus Italien soll am 15. Januar 2026 erscheinen. Ein Audioclip des Eröffners 'Deafening' ist online.
https://www.youtube.com/watch?v=U57MUq5Bf8A
Against PR
- Against PR
Stefan Kayser
- Stefan Kayser
- Tags:
- hyperion cybergenesis deafening
