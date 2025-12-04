CARRION VAEL mit neuem Album
Die US-Amerikanische Melodic-Death-Metal-Formation CARRION VAEL, hat für den 16.01.2025, sein fünftes Studioalbum "Slay Utterly" angekündigt. Auf der Bandcampseite von Unique Leader Records kann das neue Werk bereits vorbestellt werden.
"Slay Utterly" Trackliste:
01. 19(Fucking)78
02. Truth Or Consequences
03. 1912
04. 30 On 9
05. 40 Echoes Upon The Parlor
06. Lord Of 74
07. Bisection Of 47
08. Black Chariot
