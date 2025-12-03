AEON GODS: neues Album im Februar 2026
Kommentieren
Am 20. Februar 2026 erscheint via Scarlet Records das neue Album "Reborn To Light" der Band AEON GODS. Das Konzept folgt dem dramatischen nächtlichen Abstieg des Sonnengottes Re in die Unterwelt. Neben diesem zentralen Sonnenzyklus beinhaltet "Reborn To Light" weitere grundlegende ägyptische Mythen. Diese Geschichten erweitern den mythologischen Rahmen des Albums und vertiefen seinen konzeptionellen Bogen.
Gemischt und gemastert wurde das Album von Simone Mularoni im Domination Studio (Wind Rose, Vision Divine, Twilight Force), das Cover-Artwork stammt von Peter Sallai (Sabaton, Feuerschwanz, Hammer King, Fellowship);
AEON GODS und TERRA ATLANTICA werden gemeinsam VICTORIUS auf deren "Tour Of The Strong" im April/Mai 2026 (Deutschland, Österreich, Schweiz) unterstützen.
"Reborn To Light" wird in den folgenden Formaten veröffentlicht:
- Digipack-CD
- Vinyl-LP (200 türkisfarbene, 100 goldene)
- Digital
"Reborn To Light" Trackliste:
01-Birth Of Light
02-Flames Of Ember Dawn
03-Barque Of Millions (Amduat pt. I)
04-The Sacred Union (Amduat pt. II)
05-Soldiers Of Re (Amduat pt. III)
06-Reborn To Light (Amduat pt. IV)
07-Feather Or Heart
08-Rebellion (Re's Dying Reign pt. I)
09-Blood And Sand (Re's Dying Reign pt. II)
10-Farewell (Re's Dying Reign pt. III)
Hier die Tourdaten:
"TOUR OF THE STRONG" 2026:
11.04.26 (DK) Roskilde - Epic Fest**
16.04.26 (CH) Münchenstein - Rockfact
17.04.26 (DE) Frankfurt - Nachtleben
18.04.26 (DE) München - Backstage
19.04.26 (AT) Wien - Viper Room
24.04.26 (DE) Bochum - Rockpalast
25.04.26 (DE) Hamburg - Logo
30.04.26 (DE) Berlin - Badehaus
01.05.26 (DE) Dresden - Puschkin
02.05.26 (DE) Leipzig - Hellraiser
08.05.26 (DE) Köln - Helios*
09.05.26 (DE) Braunschweig - Rock in Rautheim**
15.05.26 (DE) Nürnberg - Cult
16.05.26 (DE) Annaberg-Buchholz -Alte Brauerei
**ohne TERRA ATLANTICA und AEON GODS
* ohne TERRA ATLANTICA
- Quelle:
- Angelo/Scarlet Records
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- aeon gods reborn to light tour of the strong 2026 victorius terra atlantica
0 Kommentare