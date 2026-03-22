HORN veröffentlicht neue Single 'Apokalyps 1618'
22.03.2026 | 17:29
Die seit 2002 aktive Pagan-Black-Metal-Band HORN, aus Paderborn, hat ihre neue Single 'Apokalyps 1618' veröffentlicht. Der Song ist auch auf YouTube vertreten und der Titeltrack des neuen Albums, welches am 05.06.2026, via Northern Silence, erscheinen wird.
Horn - Apokalyps 1618 (Track Premiere)
https://www.youtube.com/watch?v=QgaY8_AyqQM
- HORN Facebook
- Norman Wernicke
- horn apokalyps 1618
