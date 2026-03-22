Stark, aber anders!

Kann man die aktuelle musikalische Entwicklung im GAEREA-Camp als konsequent betrachten, oder sind die Schritte, die man auf "Loss" gegangen ist, im direkten Anschluss an das herausragende Vorgängerwerk "Coma" womöglich zu groß? Dieser Frage wird man nach den ersten Durchgängen der aktuellen Scheibe sicherlich noch häufiger nachjagen, genauso wie der Diskussion, ob die Hinwendung zu relativ bombastischem Modern Metal der Identitätsstiftung der einstigen Post-Black-Metal-Heroen nun zuträglich ist oder ob man gar einen Teil dieser Identität aufgegeben hat, um vielleicht einen gewissen Gleichklang im internationalen Konsens zu erzielen.



Fakt ist jedenfalls, dass "Loss" zwar über viele Elemente verfügt, die man von GAEREA so auch kennt und erwartet hat, dass die Platte aber einen ganzen Batzen des einstigen finsteren Backings hinter sich lässt. Sie erstellt mit massiver Gewalt und überbordenden Keyboard-Arrangements einen recht eigenwilligen Kontrast, der nicht immer zwischen Fisch und Fleisch entscheiden mag und auch nicht jederzeit diesen Eigensinn demonstriert, der das letzte Album in einen solch brillanten Selbstläufer verwandelt hat. Eine gewisse Gleichförmigkeit schleicht sich mit der Zeit ein, weil die Mischung aus Melodie und Brachialität wie eine Core-Variante von SOILWORK in Dauerschleife erscheint, in der die Kollegen von IN FLAMES dann die entscheidenden Brutalo-Spitzen setzen.



Natürlich sind dies am Ende alles Referenzen, von denen man in der Theorie nur träumen kann, vor allem wenn man beim Songwriting nicht ins Hintertreffen gerät und den schwedischen Heroen durchaus Paroli bieten kann. Dennoch darf man es ein bisschen schade finden, dass GAEREA die eingeschlagenen Pfade verlassen hat und diese bewusst polarisierenden Eigenschaften nicht mehr vorweisen kann. Die Intensität, mit der die Band auch zwei Jahre nach "Coma" zu Werke geht, lässt sicher keine Zweifel daran, dass die Jungs bis in die Haarspitzen motiviert und allgemein auch weiterhin sehr ambitioniert sind.



Trotzdem ist dieses gewaltige Momentum diesmal nicht mehr ganz auf Seiten der Band, vielleicht eben gerade weil GAEREA ein bisschen konsensfähiger geworden und Black Metal leider kein Thema mehr ist. Ein starkes Album bleibt "Loss" trotzdem, aber das stand ja auch gar nicht zur Diskussion.