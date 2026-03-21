AERDRYK veröffentlicht neues ALbum "Onzuiver"
Nach dem Black-Metal-Debütalbum "Met de drietand op mijn huid" (2022) hat das belgische Projekt AERDRYK nun sein zweites Werk "Onzuiver" veröffentlicht. Hinter der Band steht Mastermind und Multiinstrumentalist Corvus von Burtle.
"Onzuiver" Trackliste:
01. Modder En Bloed
02. Een Wereld Om Te Bederven
03. De Laatste Wens
04. Onzuiver
05. Liever Levend Verbranden
06. Een Bestaan Van Lijden
07. Kruispunt
08. In Het Graf En Diep
Aerdryk - Onzuiver (Full Album Premiere)
https://www.youtube.com/watch?v=F3fv0dI0pDg
- Quelle:
- AERDRYK Bandcamp
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- aerdryk onzuiver
