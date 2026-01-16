HOLLYWOOD VAMPIRES: Drei Shows in Deutschland

Mit den HOLLYWOOD VAMPIRES geht im Sommer 2026 eine der prominentesten Rock-Supergroups erneut auf Tour. Im August wird die Band um Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry (AEROSMITH) und Tommy Henriksen (CROSSBONE SKULLY, Gitarrist ALICE COOPER) drei exklusive Arena-Shows in Deutschland absolvieren.



ALICE COOPER kommentiert:

"Am Anfang ging es uns darum, unsere in den siebziger Jahren verstorbenen, trinkfesten Freunde zu ehren: Jimi Hendrix, John Bonham, Jim Morrison und all die anderen. Deshalb stellten wir 2015 eine Kneipenband zusammen."



"Hollywood Vampires" war der Name eines Promi-Trinker-Clubs in Los Angeles, den Cooper in den 1970ern mitgegründet hatte.



HOLLYWOOD VAMPIRES Shows in Deutschland:



25.08.2026 | Nürnberg, PSD Bank Nürnberg ARENA

28.08.2026 | Köln, Lanxess Arena

30.08.2026 | Hamburg, Barclays Arena



Tickets für die Deutschland-Shows der UK & European Tour 2026 sind ab dem 21. Januar 2026, 10:00 Uhr exklusiv auf reservix erhältlich.

