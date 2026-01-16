EINAR SOLBERG (LEPROUS) kündigt neues Solo-Album an!
"Vox Occulta" heißt das neue, zweite Solo-Album von EINAR SOLBERG, vielen auch bekannt als Frontmann der Progger LEPROUS. Das Album erscheint am 24.04.2026 via InsideOutMusic und wurde in Zusammenarbeit mit dem Norwegian Radio Orchestra aufgenommen, ist aber kein reines symphonisches Album, wie der neue Track 'Medulla' untermauert:
https://www.youtube.com/watch?v=K4OEkLMOLX4
EINAR SOLBERG wurde auf Album unterstützt von Keli Guðjónsson (AGENT FRESCO, Schlagzeug), Chris Baum (BENT KNEE, Violine), Pierre Danel (NOVELISTS, Gitarre) und Jed Lingat (Bass) sowie den Gitarristen Ben Levin (ex-BENT KNEE) und John Browne (MONUMENTS). Das Album wurde von Adam Noble (NOTHING BUT THIEVES, BIFFY CLYRO) gemischt und gemeinsam mit David Castillo produziert.
Die ersten Live-Termine gibt es auch schon:
18/09 - UK London, The Garage
19/09 - FR Paris, Café de la Danse
20/09 - FR Toulouse, Le Rex
21/09 - FR Biarritz, La Rhapsodie
22/09 - PT Porto, Mouco
23/09 - PT Lisbon, Republica da Musica
25 & 26/09 ES Barcelona, Be Prog! My Friend
26/09 - FR Grenoble, L'amperage
29/09 - PL Krakow, Hype Park
30/09 - DE Berlin, Lido
01/10 - DE Neunkirchen, Gebläsehalle
02/10 - CH Baden, Werkk Kulturlokal
