HIGH PARASITE mit zweiter Singleauskopplung

HIGH PARASITE, die neue Band des MY DYING BRIDE-Sängers Aaron Stainthorpe, hat ihre zweite Single 'Grave Intentions' aus dem am 27. September erscheinenden Album "Forever We Burn" veröffentlicht, welches über Candlelight / Spinefarm Records erscheinen wird.

"Forever We Burn" enthält 10 Tracks, die alle von Gregor Mackintosh (PARADISE LOST) produziert wurden, der auch einige charakteristische Gitarrenlinien beigesteuert hat.

Im Herbst wird man dann CRADLE OF FILTH auf deren UK-Tour als Support begleiten.

Grave Intentions

https://www.youtube.com/watch?v=NFxeaypJg4o