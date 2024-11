HESPERIA mit erstem Vorab-Track

Der italienische Geist kehrt zurück...Mittelalterlicher und winterlicher Black Metal aus den Bergen der Marken! HESPERIA präsentiert ihr neues Album "Fra Li Monti Sibillini" (Black Medieval Winter Over The Sibylline Mounts)" via Hammerheart Records am 17.01.2025. In die erste Singleauskopplung 'La Grotta De La Sibilla Atto I: L’Qrrivo A L’Hostaria' könnt ihr hier schon mal reinhören.

La Grotta De La Sibilla Atto I: L’Qrrivo A L’Hostaria

https://www.youtube.com/watch?v=IMAi8tGcQyA