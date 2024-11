SUBWAY TO SALLY: ... nach dem Tod

Am 20. Dezember 2024 erscheint mit "Post Mortem" via Napalm Records das 15. Studioalbum von SUBWAY TO SALLY. Heute veröffentlicht die Band den Videoclip zum Titeltrack.



SUBWAY TO SALLY zur neuen Single:

"Manche Songs schreiben sich wie von selbst. Unsere Band gibt es seit dreißig Jahren, wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen! Bereits mehrfach klopfte der Tod bei uns an die Tür und wollte uns holen, zumindest im übertragenen Sinne. Corona, danach unser Aufbäumen mit dem letzten Album "Himmelfahrt".

Wir sind einfach nicht kleinzukriegen und noch lange nicht leise – folkig, rockig, rotzig und trotzig und unverkennbar SUBWAY TO SALLY, das ist der Song 'Post Mortem' ".



Post Mortem







https://www.youtube.com/watch?v=RY5UJqiCrSE

