HERIOT: Neue Singles & Konzerttermine in Deutschland

Das britische Quartett HERIOT veröffentlicht seine ersten beiden Singles in diesem Jahr: "Siege Lord" und "Foul Void". Damit knüpft die Band an ihre beiden letztjährigen Veröffentlichungen an. Ob sich da wohl ein neues Album anbahnt?!

2024 wird HERIOT auch einige Male live auf Festivals und auf Tour mit FIT FOR AN AUTOPSY in Deutschland zu sehen sein:

08/06/24 ROCK IM PARK

09/06/24 ROCK AM RING, DEUTSCHLAND

02/12/24 GRUENSPAN, HAMBURG, DEUTSCHLAND

10/12/24 HOLE44, BERLIN

13/12/24 REITHE, DRESDEN, DEUTSCHLAND

15/12/24 SIMM CITY, WIEN, ÖSTERREICH

18/12/24 Z7, PRATTELN, SCHWEIZ

19/12/24 BACKSTAGE, MÜNCHEN, DEUTSCHLAND

20/12/24 SUBSTAGE, KARLSRUHE, DEUTSCHLAND

12/12/24 ESSIGFABRIK, KÖLN

Tickets sind über die offizielle Band-Website erhältlich