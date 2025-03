HELSTAR auf der Suche nach seinen Sünden

Neun Jahre hat das letzte Album "Vampiro" der US Metal-Helden HELSTAR nun auch schon wieder auf dem Buckel. Wird also mal wieder dringend Zeit für neues Ohrenfutter. Wann es denn genau so weit sein wird, steht zwar noch nicht fest, aber immerhin liegt bereits das Cover-Artwork, der Titel des Albums ("The Devil's Masquerade") sowie ein neuer Song namens 'Seek Out Your Sins' vor.

Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden...

Seek Out Your Sins

https://www.youtube.com/watch?v=6geTlElkK2E

"The Devil’s Masquerade" Album Tracklist:

01. Avernus

02. The Devil’s Masquerade

03. Stygian Miracles

04. Carcass For A King

05. The Staff Of Truth

06. Seek Out Your Sins

07. The Haunting Mirror

08. The Black Wall

09. Suerte De Muleta

10. I Am The Way (featuring Jason McMaster, Mike Soliz, Rob Lowe, Travis Willis, Christian Larson, George Call, Drew Brown, Jeff Vandenberge, Chris Salinas)