J.B.O.: Neues Album, neue Tour

Die fränkischen Spaßmetaller von J.B.O. kündigen für den 9. Januar 2026 die Veröffentlichung ihres mittlerweile 15. Studioalbums an, welches den Namen "Haus Of The Rising Fun" tragen wird.

Die Band dazu: "Die Welt spielt verrückt – Alles gerät aus den Fugen! Doch in schwierigen Zeiten kann man sich auf J.B.O. verlassen, die am 9.1.2026 mit der Veröffentlichung ihres 15. Studioalbums das „Haus Of The Rising Fun“ eröffnen werden und Euch damit Halt und Orientierung geben. Nachdem der Grundstein des „Haus Of The Rising Fun“ bereits im Herbst 2023 gelegt wurde, es aber jüngst Probleme mit den Handwerkern und der Materialbeschaffung gab, ist die Band nun voller Zuversicht und verpasst mit Innenarchitekt Christoph Beyerlein dem Gebäude den letzten Schliff – inklusive Wärme- und Bierpumpe und Wallbox of Death."

Die "Tour Of The Rising Fun" wurde in dem Zug auch gleich mit angekündigt, sie wird die Band durch 23 Städte in Deutschland und der Schweiz führen. Vorverkaufsstart ist - wie passend - am 1. April.

Tourdaten:

04.12.2025: CH-Hunziken

05.12.2025: München

27.12.2025: Jena

28.12.2025: Münster

29.12.2025: Würzburg

02.01.2026: Nürnberg

09.01.2026: Hamburg

10.01.2026: Oberhausen

16.01.2026: Hannover

17.01.2026: Speyer

23.01.2026: Stuttgart

24.01.2026: Saarbrücken

30.01.2026: Sondershausen

31.01.2026: Hallstadt

06.02.2026: CH-Seewen

07.02.2026: Gummersbach

13.02.2026: Halle

14.02.2026: Obertraubling

20.02.2026: Ramstein

07.03.2026: Bayreuth

13.03.2026: Köln

14.03.2026: Herford